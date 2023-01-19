Собравшиеся обсудили внедрение регионального инвестиционного стандарта на всей территории России. Как озвучил Белоусов, стандартизация инвестиционных процессов позволит облегчить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в субъекты страны, что крайне важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях европейских ограничений.

В своем выступлении он обратил внимание, что регионам необходимо создать 5 инструментов и от подбора сформированной инвестиционной команды зависит место регионов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

«Необходимо наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями и Минэкономразвития. Понять суть каждого инструмента стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Важно информировать бизнес о внедряемых изменениях, это скажется на инвестиционной привлекательности каждого субъекта», – выступил Белоусов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.