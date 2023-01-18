ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Наши приоритеты в образовании неизменны»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Наши приоритеты в образовании неизменны»

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18 января, 2023. Среда 09:19
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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Наши приоритеты в образовании неизменны»
Вчера, 17 января, глава кабмина региона провел встречу с сотрудниками Минобрнауки РД.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Наши приоритеты в образовании неизменны»

Открывая встречу, Абдулмуслимов поприветствовал собравшихся и озвучил ключевые успехи ведомства за минувший год.

Так, премьер напомнил, что в Год образования, который был объявлен в 2022 году в Дагестане Главой региона Сергеем Меликовым, в субъекте была осуществлена беспрецедентная работа по строительству и капремонту образовательных организаций.

За минувший год лицензии на проведение образовательной работы получили 21 образовательная организация, и все они уже функционируют. Помимо этого, в 210 зданиях сделан капремонт.

«Отмечу, что наши приоритеты в образовании – неизменны. Это широкая, равная доступность, высокие требования к содержанию учебных программ, модернизация системы оценки качества общего образования, создание благоприятных условий для развития талантов и т.д.

Все эти принципы отражены и в новых стратегических документах, впервые принятых в республике. В частности, в Концепции развития образования в Республике Дагестан, Программе развития воспитания в Республике Дагестан и др.», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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