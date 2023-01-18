Открывая встречу, Абдулмуслимов поприветствовал собравшихся и озвучил ключевые успехи ведомства за минувший год.

Так, премьер напомнил, что в Год образования, который был объявлен в 2022 году в Дагестане Главой региона Сергеем Меликовым, в субъекте была осуществлена беспрецедентная работа по строительству и капремонту образовательных организаций.

За минувший год лицензии на проведение образовательной работы получили 21 образовательная организация, и все они уже функционируют. Помимо этого, в 210 зданиях сделан капремонт.

«Отмечу, что наши приоритеты в образовании – неизменны. Это широкая, равная доступность, высокие требования к содержанию учебных программ, модернизация системы оценки качества общего образования, создание благоприятных условий для развития талантов и т.д.

Все эти принципы отражены и в новых стратегических документах, впервые принятых в республике. В частности, в Концепции развития образования в Республике Дагестан, Программе развития воспитания в Республике Дагестан и др.», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.