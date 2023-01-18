ЗАМАНА - Премьер-министр РД встретился с сотрудниками Министерства культуры региона

Премьер-министр РД встретился с сотрудниками Министерства культуры региона

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18 января, 2023. Среда 08:24
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Премьер-министр РД встретился с сотрудниками Министерства культуры региона
Вчера, 17 января, прошла встреча главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с сотрудниками Минкультуры региона.
Премьер-министр РД встретился с сотрудниками Министерства культуры региона

Там он заслушал сведения о деятельности ведомства, перед которым, как заметил Абдулмуслимов, стоят крупные стратегические цели, ознакомился с проблемными нюансами, а также обговорил ключевые направления развития области культуры в регионе.

В своей вступительной речи глава кабмина региона озвучил, что в Дагестане вопросам сохранения и развития культуры требуется уделять особое внимание, учитывая многонациональный этнический состав субъекта.

«Именно национальный фактор обеспечил такую богатую палитру дагестанской культуры и искусства. На ваше министерство возложена важнейшая в современных реалиях задача обеспечения управления и координации в области культуры, искусства, кинематографии, сохранения традиционной народной культуры, объектов нематериального наследия, обеспечение качественного профильного образования подрастающего поколения», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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