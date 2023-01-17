В соответствии с постановлением Главы Дагестана Сергея Меликова, с 16 января 2023 года Минтруд региона возглавляет Мурад Низамиевич Казиев. Ранее он уже работал в этом ведомстве, до вчерашнего дня занимая должность заместителя премьер-министра республики.

«Мурад Низамиевич вырос в этом ведомстве. Работа министерства ему известна. Он имеет серьезный опыт решения сложных вопросов. Уверен, что он отлично осознает серьезность стоящих перед ним и коллективом целей. Необходимо приложить все усилия, дабы их выполнить», — заявил премьер.

Он также озвучил, что во многом благодаря роли Мурада Казиева получилось сохранить социальную стабильность и обеспечить реализацию мер соцподдержки, которые предоставлены более 1 млн граждан. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.