ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Министерства труда Дагестана нового руководителя

Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Министерства труда Дагестана нового руководителя

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17 января, 2023. Вторник 14:52
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Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Министерства труда Дагестана нового руководителя
Сегодня, 17 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов представил сотрудникам Минтруда региона нового руководителя.
Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Министерства труда Дагестана нового руководителя

В соответствии с постановлением Главы Дагестана Сергея Меликова, с 16 января 2023 года Минтруд региона возглавляет Мурад Низамиевич Казиев. Ранее он уже работал в этом ведомстве, до вчерашнего дня занимая должность заместителя премьер-министра республики.

«Мурад Низамиевич вырос в этом ведомстве. Работа министерства ему известна. Он имеет серьезный опыт решения сложных вопросов. Уверен, что он отлично осознает серьезность стоящих перед ним и коллективом целей. Необходимо приложить все усилия, дабы их выполнить», — заявил премьер.

Он также озвучил, что во многом благодаря роли Мурада Казиева получилось сохранить социальную стабильность и обеспечить реализацию мер соцподдержки, которые предоставлены более 1 млн граждан. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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