Премьер поставил Айдиеву задачу продолжить темпы работы, взятые Управлением в последние 2 года. Ведомство на 100% смогло выполнить индикаторы госпрограммы и исполнить все цели.

За 2022 год Управлением обеспечено 100% кассовое исполнение бюджетных средств. Получилось направить средства на реконструкцию большого магистрального дренажного канала, приступить к возведению социальных объектов и ремонту дорог.

Экс-начальник ведомства Гаджи Султанов поблагодарил сотрудников Управления за совместную работу. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.