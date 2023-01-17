Сергей Меликов провел совещание оперштаба по развитию экономики РД

Собравшиеся обсудили ход строительства и проведения капремонта объектов, осуществляемых за счет бюджетных средств. Отдельный вопрос повестки – реализация исполнения судебных решений по взысканию налоговой задолженности за минувший год, а также судебных решений по сносу нелегально возведенных зданий и сооружений в Махачкале.

По сведениям Минстроительства Дагестана, в 2022 году проводилось проектирование и строительство 225 социально значимых объектов. При этом показатели почти по всем основным проектам достигнуты.

Важной целью, отметил в своем выступлении исполняющий обязанности руководителя профильного министерства Александр Нестеров, было и есть строительство новой и модернизация уже имеющейся инфраструктуры. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.