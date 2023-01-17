ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана представил сотрудникам Минэкономразвития РД нового руководителя

Премьер-министр Дагестана представил сотрудникам Минэкономразвития РД нового руководителя

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17 января, 2023. Вторник 08:47
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Премьер-министр Дагестана представил сотрудникам Минэкономразвития РД нового руководителя
Вчера, 16 января, в рамках плановой встречи с коллективом Минэкономики Дагестана глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов представил сотрудникам нового министра - Гаджи Султанова.
Премьер-министр Дагестана представил сотрудникам Минэкономразвития РД нового руководителя

О решении назначить его главой Минэкономики руководитель Дагестана Сергей Меликов объявил 16 января на оперсобрании по актуальным вопросам. Абдулмуслимов подчеркнул серьезный опыт и личные качества Гаджи Султанова, пожелав ему удачи на новом посту, а также поблагодарил Адильхана Ахмедова за ответственное отношение к работе на должности врио министра экономики в 2022 году.

Далее собравшиеся обсудили деятельность ведомства, итоги работы за 2022 год и о том, что предстоит сделать для обеспечения стабильного, сбалансированного и поступательного социально-экономического развития региона с учетом геополитической ситуации и минимизации негативных последствий ограничений европейских стран.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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