О решении назначить его главой Минэкономики руководитель Дагестана Сергей Меликов объявил 16 января на оперсобрании по актуальным вопросам. Абдулмуслимов подчеркнул серьезный опыт и личные качества Гаджи Султанова, пожелав ему удачи на новом посту, а также поблагодарил Адильхана Ахмедова за ответственное отношение к работе на должности врио министра экономики в 2022 году.

Далее собравшиеся обсудили деятельность ведомства, итоги работы за 2022 год и о том, что предстоит сделать для обеспечения стабильного, сбалансированного и поступательного социально-экономического развития региона с учетом геополитической ситуации и минимизации негативных последствий ограничений европейских стран.

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