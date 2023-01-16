ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана объявили о кадровых перестановках

В Правительстве Дагестана объявили о кадровых перестановках

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16 января, 2023. Понедельник 13:40
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В Правительстве Дагестана объявили о кадровых перестановках

Руководитель Дагестана Сергей Меликов 16 января объявил о кадровых перестановках в Правительстве РД.

В Правительстве Дагестана объявили о кадровых перестановках

Так, глава Минтруда Абдурахман Махмудов перейдёт на пост заместителя главы кабмина региона с кураторством вопросов социального блока и здравоохранения. Занимавший данную должность Мурад Казиев назначается и.о. руководителя Минтруда Дагестана. Пост руководителя Минэкономики РД займет Гаджи Султанов. Управлением Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района будет руководить Магомед-Гаджи Айдиев.

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