Так, глава Минтруда Абдурахман Махмудов перейдёт на пост заместителя главы кабмина региона с кураторством вопросов социального блока и здравоохранения. Занимавший данную должность Мурад Казиев назначается и.о. руководителя Минтруда Дагестана. Пост руководителя Минэкономики РД займет Гаджи Султанов. Управлением Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района будет руководить Магомед-Гаджи Айдиев.
В Правительстве Дагестана объявили о кадровых перестановках
- Автор Дарья
- 16 января, 2023. Понедельник 13:40
Руководитель Дагестана Сергей Меликов 16 января объявил о кадровых перестановках в Правительстве РД.
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