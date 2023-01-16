Так, Меликов ознакомился с работой карабудахкентской общественной организации «Весна» – общества инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы.
В минувшем году общество получило грантовую помощь на реализацию проекта, который был направлен на обустройство единственной в регионе специализированной базы отдыха.
На данные средства предусмотрены строительство на берегу моря домиков, беседок, специальных лифтов и пирса для обеспечения доступа к морю, приобретение необходимой мебели для проживания граждан с ограничениями, а также технического и бытового инвентаря.
Руководитель Дагестана поручил отраслевым лидерам внимательно изучить проект дальнейшего развития базы отдыха и оказать организации всю необходимую поддержку в его реализации, в том числе в части оформления документации. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.