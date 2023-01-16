ЗАМАНА - Буйнакский сельхозколледж готовит специалистов по 14 видам востребованных профессий

Буйнакский сельхозколледж готовит специалистов по 14 видам востребованных профессий

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16 января, 2023. Понедельник 09:21
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Буйнакский сельхозколледж готовит специалистов по 14 видам востребованных профессий
Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов вместе с руководителем Минсельхоза региона Мухтарбием Аджековым с рабочими делами посетили Сельскохозяйственный колледж имени Ш. И. Шихсаидова, который находится в Буйнакске.
Буйнакский сельхозколледж готовит специалистов по 14 видам востребованных профессий

В сопровождении руководителя колледжа Рашида Аташева для правительственной делегации была организована ознакомительная экскурсия по учебным и лабораторным корпусам заведения.

Как сообщил Аташев, в данное время в учебном учреждении готовят специалистов по 14 различным профессиям, 7 из которых аграрного типа, в том числе несколько направлений по подготовке специалистов-механизаторов.

«Благодаря участию в федеральной программе «Профессионалитет», колледж смог дополнительно оборудовать и оснастить помещения по таким компетенциям, как «Технология механизированных работ в растениеводстве», «Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка», «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», «Учебная ветеринарная клиника», «Животноводство», «Пчеловодство» и «Сварочное дело», также приобретено 32 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования», — высказался директор колледжа. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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