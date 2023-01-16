ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа в Хасавюрте

Сергей Меликов встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа в Хасавюрте

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16 января, 2023. Понедельник 08:45
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Сергей Меликов встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа в Хасавюрте

В ходе рабочего визита в Хасавюрт руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с жильцами дома, который пострадал от хлопка газа в ночь с 7 на 8 января.

Сергей Меликов встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа в Хасавюрте

Меликов лично встретился с жителями и узнал, обеспечены ли они всем необходимым, выслушал их вопросы и просьбы.

Он уточнил, что в данный момент специализированными организациями осуществляется обследование дома, после чего будет приниматься решение: или делать капремонт многоэтажки и возвращать квартиры людям, или, если дом будет признан непригодным к проживанию, принять меры по расселению граждан в другое удобное и равноценное жилье.

«Понимаю, что год для вас начался не лучшим образом, но мы сделаем все возможное, дабы вы по возможности быстро смогли вернуться к комфортной жизни. О реализации всех решений мэр города будет регулярно мне докладывать и, если это будет необходимо, я приеду к вам ещё раз», – подытожил глава республики.

После этого жильцы поблагодарили Меликова за внимание и помощь.

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