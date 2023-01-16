ЗАМАНА - Глава Дагестана ознакомился с инвестиционным потенциалом Сулейман-Стальского района

Глава Дагестана ознакомился с инвестиционным потенциалом Сулейман-Стальского района

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16 января, 2023. Понедельник 08:11
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Глава Дагестана ознакомился с инвестиционным потенциалом Сулейман-Стальского района

В субботу, 14 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район.

Глава Дагестана ознакомился с инвестиционным потенциалом Сулейман-Стальского района

Прежде всего глава региона встретился с семьей полковника Марата Гаджибалаева, который погиб в ходе специальной военной операции.

В селе Зизик, на родине военнослужащего, сегодня живут его родные. Сергей Меликов выразил соболезнования родителям погибшего, а также поблагодарил отца и мать Марата за достойное воспитание сына, посвятившего свою жизнь служению родине и до конца исполнившего свой воинский долг.

Семье полковника Гаджибалаева Меликов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Постановление о присвоении военнослужащему этой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, руководитель республики подписал накануне. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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