Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы возглавил Мурад Мирзагаджиев

Пресс-служба муниципалитета отметила, что ранее Мурад Мирзагаджиев являлся членом городского Собрания депутатов Махачкалы и руководил коммерческой структурой в сфере общественной безопасности. Кроме того, Мирзагаджиев успешно показал себя в спорте, став чемпионом мира по джиу-джитсу в 2021 году.