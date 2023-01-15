ЗАМАНА - Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы возглавил Мурад Мирзагаджиев

Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы возглавил Мурад Мирзагаджиев

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15 января, 2023. Воскресенье 02:17
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Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы возглавил Мурад Мирзагаджиев

Пост начальника Управления спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы занял Мурад Мирзагаджиев, которого 13 января представила сотрудникам заместительница мэра города Эмилия Раджабова.

Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы возглавил Мурад Мирзагаджиев

Пресс-служба муниципалитета отметила, что ранее Мурад Мирзагаджиев являлся членом городского Собрания депутатов Махачкалы и руководил коммерческой структурой в сфере общественной безопасности. Кроме того, Мирзагаджиев успешно показал себя в спорте, став чемпионом мира по джиу-джитсу в 2021 году.

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