Решение об открытии центра, продиктованное отсутствием в регионе организаций такого профиля, Меликов озвучил в конце 2022 года на собрании Совета по делам инвалидов. Свободный от зданий земельный участок площадью 2 га со всей работающей инфраструктурой на территории Республиканской больницы восстановительного лечения уже выбран.
Центр предусматривает 210 коек круглосуточного и 40 коек дневного стационара, где будет ежегодно оказываться врачебная помощь более 4 000 пациентам старше 18 лет. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.