По поручению Главы Дагестана в регионе появится реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья

В пятницу, 13 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов осмотрел площадку планируемого строительства реабилитационного центра для граждан с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

Решение об открытии центра, продиктованное отсутствием в регионе организаций такого профиля, Меликов озвучил в конце 2022 года на собрании Совета по делам инвалидов. Свободный от зданий земельный участок площадью 2 га со всей работающей инфраструктурой на территории Республиканской больницы восстановительного лечения уже выбран.

Центр предусматривает 210 коек круглосуточного и 40 коек дневного стационара, где будет ежегодно оказываться врачебная помощь более 4 000 пациентам старше 18 лет. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.