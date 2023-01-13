ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил нового руководителя своего секретариата

Сергей Меликов назначил нового руководителя своего секретариата

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13 января, 2023. Пятница 14:57
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Сергей Меликов назначил нового руководителя своего секретариата

Пост начальницы секретариата главы Дагестана заняла Зарипат Мирзабекова. Соответствующий указ 12 января подписал Сергей Меликов.

Сергей Меликов назначил нового руководителя своего секретариата

Два года назад Мирзабекова занимала должность референта руководителя Дагестана, а до этого работала в махачкалинской мэрии.

Зарипат Мирзабекова является кандидатом филологических наук.

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