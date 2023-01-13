Два года назад Мирзабекова занимала должность референта руководителя Дагестана, а до этого работала в махачкалинской мэрии.
Зарипат Мирзабекова является кандидатом филологических наук.
Пост начальницы секретариата главы Дагестана заняла Зарипат Мирзабекова. Соответствующий указ 12 января подписал Сергей Меликов.
Два года назад Мирзабекова занимала должность референта руководителя Дагестана, а до этого работала в махачкалинской мэрии.
Зарипат Мирзабекова является кандидатом филологических наук.
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