Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником

«Ваш ежедневный кропотливый труд особенно важен сегодня, когда россияне остро нуждаются в объективной информации. Желаю вам крепкого здоровья, ярких творческих удач во благо Дагестана и России!», — высказался Меликов в своём telegram-канале. День российской печати отмечается каждый год 13 января, начиная с 1992 года.