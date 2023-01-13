Органы власти Дагестана обсудили итоги исполнения бюджета республики за 2022 год

В четверг, 12 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание по исполнению регионального бюджета за 2022 год. Также собравшиеся обсудили итоги реализации нацпроектов в субъекте.

Собрание с региональными и муниципальными органами власти стартовало с проблемы аварийных отключений электричества и газа в республике.

«Аномальный уровень осадков дает о себе знать, но когда у человека отключается газ, потом свет, и, как следствие отключается вода, ему, конечно, все равно, чем это обусловлено, когда он ни приготовить ничего, ни согреть своих детей не может.

Общие фразы здесь не работают, необходимо предпринимать конкретные решения на местах. Лидеры муниципальных образований, руководители сел, которые пребывают наиболее близко к людям, должны уметь быстро решать проблемы: организовывать оперштабы, активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, проводить подворовые обходы, уточнять, где живут люди с новорожденными детьми, пенсионеры, с заболеваниями. Когда люди пытаются дозвониться в разные инстанции, а дозваниваются лишь в МЧС – это ненормально», – высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.