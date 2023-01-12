Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы

«Главой республики Сергеем Алимовичем сделан акцент на необходимости синхронизации системы управления городом с органами исполнительной власти республики. Также по поручению главы региона будет создана рабочая группа по формированию дорожной карты и программы развития столицы до 2030 года», — высказался Абдулмуслимов. Также премьер озвучил цели, которым необходимо уделить особое внимание, и первое из них – формирование в городе производственных мощностей по выпуску востребованной продукции. Еще одно направление, где по мнению главы кабмина, требуется активизировать работу, — необходимость актуализации налогооблагаемой базы Махачкалы. «На контроле нужно держать постановку на учет объектов недвижимости, оттуда идет налог на недвижимость, а сегодня, надо признать, в налогооблагаемой базе отражена необъективная картина. Нет трудовых соглашений, договоров, нет достаточных поступлений НДФЛ. Следует активизировать работу соответствующей межведомственной комиссии», — заявил Абдулмуслимов. Далее премьер уделил внимание социальным вопросам: «В Махачкале, как и в других муниципалитетах, необходимо принять программы развития образования, здравоохранения, это должны быть не рядовые дорожные карты, а четкий план действий, затрагивающий как инфраструктурные, так и строго отраслевые вопросы. Наболевшей проблемой города остаются земельные вопросы и вопросы застройки, в том числе это касается так называемого дачного поселка, территории в сторону п.Сулак. Считаю, что нам стоит отходить от термина «уплотнение города», — высказался он.