ЗАМАНА - 139 школ Дагестана капитально отремонтируют в 2023 году

139 школ Дагестана капитально отремонтируют в 2023 году

Автор
12 января, 2023. Четверг 15:42
|||
139 школ Дагестана капитально отремонтируют в 2023 году
Вчера, 11 января, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Муслима Телякавова в режиме видеоконференцсвязи обсудили тему организации конкурсных закупочных процедур по капремонту общеобразовательных организаций региона, запланированных в 2023 году.
139 школ Дагестана капитально отремонтируют в 2023 году

Начиная обсуждение, Муслим Телякавов напомнил, что в минувшем году было отремонтировано 210 зданий 191 школы на сумму около 3 млрд рублей, а в нынешнем году планируется осуществление капремонта в 141 здании 139 школ на общую сумму 3,6 млрд рублей.

«В данный момент со всеми муниципалитетами, в которых планируется проведение капитального ремонта, заключены контракты о предоставлении субсидии и приняты бюджетные обязательства. Запуск конкурсных процедур должен стартовать не позже 20 января, и полностью они должны завершиться к 1 марта», — озвучил Телякавов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top