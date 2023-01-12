Начиная обсуждение, Муслим Телякавов напомнил, что в минувшем году было отремонтировано 210 зданий 191 школы на сумму около 3 млрд рублей, а в нынешнем году планируется осуществление капремонта в 141 здании 139 школ на общую сумму 3,6 млрд рублей.

«В данный момент со всеми муниципалитетами, в которых планируется проведение капитального ремонта, заключены контракты о предоставлении субсидии и приняты бюджетные обязательства. Запуск конкурсных процедур должен стартовать не позже 20 января, и полностью они должны завершиться к 1 марта», — озвучил Телякавов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.