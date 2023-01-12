Встреча состоялась с участием заместителя премьер-министра региона Рамазана Джафарова.

Открывая мероприятие, премьер отметил, что посетил министерство для подведения итогов работы, знакомства с коллективом и обсуждения планов на 2023 год, а также уточнил, что с учетом складывающихся новых геополитических реалий роль ведомства сегодня возросла.

Так, собравшиеся обсудили вопросы развития межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов региона, противодействия попыткам разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, реализации госпрограммы «Реализация государственной национальной политики», празднования 100-летия классика поэзии Расула Гамзатова и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.