ЗАМАНА - Миннац Дагестана усилит работу с соотечественниками, которые живут в других субъектах России

Миннац Дагестана усилит работу с соотечественниками, которые живут в других субъектах России

Автор
12 января, 2023. Четверг 15:23
|||
Миннац Дагестана усилит работу с соотечественниками, которые живут в других субъектах России
Глава кабмина сегодня, 12 января, посетил встречу с коллективом Миннаца Дагестана.
Миннац Дагестана усилит работу с соотечественниками, которые живут в других субъектах России

Встреча состоялась с участием заместителя премьер-министра региона Рамазана Джафарова.

Открывая мероприятие, премьер отметил, что посетил министерство для подведения итогов работы, знакомства с коллективом и обсуждения планов на 2023 год, а также уточнил, что с учетом складывающихся новых геополитических реалий роль ведомства сегодня возросла.

Так, собравшиеся обсудили вопросы развития межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов региона, противодействия попыткам разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, реализации госпрограммы «Реализация государственной национальной политики», празднования 100-летия классика поэзии Расула Гамзатова и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 43 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top