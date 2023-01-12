Начиная обсуждение, министр отметил важность данного конкурса для системы образования Дагестана и отметил необходимость объединения мероприятий конкурса с празднованием в 2023 году Года педагога и наставника.
В ходе своего выступления Аида Далгатова рассказала о ключевых мероприятиях по проведению первого очного тура конкурса и уточнила, что мероприятие будет идти с 16 по 31 января в 5 муниципалитетах региона.
Также в рамках совещания оргкомитет обсудил сценарий организации конкурсных мероприятий, его информационное освещение в СМИ и организационно-техническое сопровождение.