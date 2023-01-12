ЗАМАНА - Более 60 объектов здравоохранения отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта

Более 60 объектов здравоохранения отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта

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12 января, 2023. Четверг 00:24
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Более 60 объектов здравоохранения отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта
Вчера, 11 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Минздрава региона.
Более 60 объектов здравоохранения отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что аналогичные встречи будут проходить в каждом органе исполнительной власти субъекта и осуществляются они с целью подведения итогов 2022 года, постановки целей на 2023 год, а также детального изучения сегодняшних проблем в отраслях.

Переходя к повестке мероприятия, премьер подчеркнул положительные результаты работы ведомства в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», объем финансирования которого в минувшем году составил 4,8 млрд рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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