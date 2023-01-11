ЗАМАНА - Мэр Махачкалы подтвердил планы по строительству гостиницы в парке Ленкома

Мэр Махачкалы подтвердил планы по строительству гостиницы в парке Ленкома

Автор
11 января, 2023. Среда 09:15
|||
Мэр Махачкалы подтвердил планы по строительству гостиницы в парке Ленкома

Исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов объявил о запланированном возведении гостиницы в парке Ленинского комсомола

Мэр Махачкалы подтвердил планы по строительству гостиницы в парке Ленкома

Вчера, 10 января, на аппаратном собрании Газимагомедов озвучил, что недостаток комфортабельных отелей и многоуровневых парковок – один из самых проблемных вопросов в городе.

«Мы будем делать все для скорейшего решения [этой проблемы] в рамках требований градостроительного законодательства. В том числе, в случае с современной гостиницей «Уют», которую собственник земельного участка планирует возвести на месте одноименного кафе, располагавшегося в переулке им. Умаханова», – заявляет глава Махачкалы.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top