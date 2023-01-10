ЗАМАНА - Должность министра энергетики и тарифов РД занял Марат Шихалиев

Должность министра энергетики и тарифов РД занял Марат Шихалиев

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10 января, 2023. Вторник 11:46
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Должность министра энергетики и тарифов РД занял Марат Шихалиев

Пост врио главы Минэнерго региона занял Марат Шихалиев, который ранее работал руководителем управления экономики ОАО «Дагэнергосеть».

Должность министра энергетики и тарифов РД занял Марат Шихалиев

О назначении нового главы ведомства рассказал во вторник в ходе оперсовещания по вопросам устойчивости развития экономики Глава Дагестана Сергей Меликов. «Марат Шамильевич полностью соответствует занимаемой должности, у него имеется довольно богатый опыт работы в области энергетики и тарифов», – озвучил Меликов.

Марат Шихалиев в прошлом занимал пост руководителя управления экономики ОАО «Дагэнергосеть», лидера группы внутреннего контроля и аудита, главы управления Дагестанской сетевой компании, главного специалиста ПАО «Россети Северный Кавказ», заместителя директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

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