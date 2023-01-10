По неподтвержденной информации, должность министра ведомства займет экс-заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Марат Шихалиев.
Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 09:44
Глава Минэнерго Дагестана Мурадов Ризван Усманович оставил свой пост, который занимал с 2021 года.
По неподтвержденной информации, должность министра ведомства займет экс-заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Марат Шихалиев.
Последнее от Дарья
- Полиция Дагестана установила личность подозреваемого, виновного в совершении 70 фактов мошенничества
- Глава Дагестана проводит оперативное заседание
- Махач Вердиев: «Исламский банкинг наиболее близок к нормам мусульман»
- Девочка из Дагестана Патимат Курбанова спела на сцене с Дмитрием Маликовым
- Премьер-министр РФ рассказал о новых специальных выплатах для медиков