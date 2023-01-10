ЗАМАНА - Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности

Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности

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10 января, 2023. Вторник 09:44
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Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности

Глава Минэнерго Дагестана Мурадов Ризван Усманович оставил свой пост, который занимал с 2021 года. 

Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности

По неподтвержденной информации, должность министра ведомства займет экс-заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Марат Шихалиев.

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