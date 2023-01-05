Джамаладин Гасанов обратился к своим избирателям

Можно подвести итоги работы депутатского корпуса в этом непростом для Государственной Думы и для всей страны году. Всего за 2022 год было принято 653 закона. Это самое большое количество законодательных актов, принятое за всю историю работы российского парламента.

Особо хотелось бы отметить, что 34% из этого количества составляли законы, имеющие социальную направленность. Главным направлением нашей работы было обеспечение законодательной базы для поддержки российских граждан в условиях беспрецедентного внешнего давления и попыток разрушения нашей экономики. Однако, политическая система, выстроенная Президентом РФ Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность.

Подводя итоги нашей работы, спикер российского парламента Вячеслав Володин совершенно справедливо отметил: нами «были выработаны эффективные меры, направленные на защиту наших граждан, поддержку военнослужащих, их семей, развитие экономики и обеспечение безопасности нашей страны».

За время осенней сессии мною было внесено 10 законодательных предложений, 6 из, которых было рассмотрено и принято Государственной Думой. Особо хотелось бы отметить работу над законодательными инициативами по поддержке участников долевого строительства. Это целый комплекс возможностей решения проблем, возникающих у граждан-участников долевого строительства. Работа над законопроектом велась по предложению партии «Единая Россия». Наша фракция в парламенте уделяет большое внимание решению социальных задач и поддержке благосостояния российских граждан.

Как член парламентского комитета по энергетики принимал активное участие в разработке законопроекта, направленного на обеспечение качественных и бесперебойных услуг в таких важнейших сферах жизнеобеспечения, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Внесённые в закон поправки усовершенствуют порядок проведения конкурсных процедур и передачи объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предпринимателям готовых оказать качественные и бесперебойные услуги жизнеобеспечения.

Безусловно, одним из важнейших направлений моей депутатской работы была помощь военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции. Были организованны гуманитарные конвои, оказана помощь в приобретении необходимого транспорта, оказывалась поддержка семей наших солдат и офицеров. Во время моего посещения военного городка, находящегося в моем избирательном округе, жены военнослужащих поделились своими проблемами и высказали ряд просьб. Большинство семей имеют малолетних и несовершеннолетних детей.

Мои помощники постоянно находятся на связи с семьями военнослужащих. Особо хотелось бы отметить, что партия «Единая Россия» поручила всем депутатам фракции сделать все возможное, чтобы содействовать решению этих важнейших проблем. Ими была проведена большая работа по организации летнего отдыха для детей Донбасса и Харьковской области. Совместно с моими коллегами ребятам была предоставлена возможность отдохнуть и продолжить учебу в одном из лучших лагерей Дагестана «Солнечный берег», а также в Краснодарском крае в лагере «Глобус» под Новороссийском.

В новом году нам предстоит напряженная работа. Президент РФ поставил шесть приоритетных задач на 2023 год, направленных на достижение национальных целей развития и нам необходимо обеспечить их законодательную реализацию. Как сказал председатель российского парламента, подводя итоги осенней сессии работы Государственной Думы: «За нами Россия! Мы должны чувствовать свою ответственность. И здесь у нас не должно быть никаких политических разногласий! У нас одна партия — наша страна!»