Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства»

Во время гуманитарных миссий сотрудники Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» везли с собой знамя по всей территории проведения СВО, на нем расписались разные боевые командиры. На встрече руководителя Дагестана с общественниками ветераны попросили оставить на знамени свою памятную надпись и Сергея Меликова. Уточняется, что флаг будет направлен в махачкалинский Музей боевой славы.