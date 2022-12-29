В мероприятии поучаствовал глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьер региона Нариман Абдулмуталибов, лидер Казбековского района Гаджимурад Мусаев, а также друзья юбиляра и иные почетные гости.

Начиная праздничный вечер, Нариман Абдулмуталибов отметил важность организации таких мероприятий, обеспечивающих преемственность поколений и сохраняющих память о людях, которые творили историю.

Далее слово взял лидер Казбековского района Гаджимурад Мусаев, поприветствовавший гостей на земле Салатавии и озвучил, что казбековцы всегда чтят и помнят своих выдающихся земляков.

«Мухудин Абдулмуслимов был видным партийно-хозяйственным и общественно-политическим деятелем.

Он известен в районе своими незаурядными организаторскими способностями, ответственным отношением к работе, честностью и профессионализмом. С марта 1970 г. по 1979 год Мухудин Абдулмуслимович занимал различные должности в райкоме КПСС, а в 1979 году стал председателем Казбековского районного исполнительного комитета. По его инициативе было сделано очень много, например, строительство здания Дома культуры в райцентре, где и проходит наше мероприятие, а также детского сада в селении Инчха. При нем были построены жилые дома для специалистов, асфальтированы дороги. Благодаря его настойчивости, неоднократным поездкам в Ставрополь и Москву, во многие сёла района в начале 90-ых годов провели природный газ, что способствовало стремительному росту социально - культурного уровня жизни жителей района», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.