На встрече они обсудили эффективное взаимодействие между регионами, в ней также поучаствовали члены Правительств обоих субъектов.
Премьер-министры Дагестана и ЛНР встретились для обсуждения взаимодействия между регионами
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 15:10
В рамках рабочего визита в ЛНР глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Луганской Народной Республики Сергеем Козловым.
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