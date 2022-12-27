ЗАМАНА - Премьер-министры Дагестана и ЛНР встретились для обсуждения взаимодействия между регионами

Премьер-министры Дагестана и ЛНР встретились для обсуждения взаимодействия между регионами

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27 декабря, 2022. Вторник 15:10
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Премьер-министры Дагестана и ЛНР встретились для обсуждения взаимодействия между регионами

В рамках рабочего визита в ЛНР глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Луганской Народной Республики Сергеем Козловым.

Премьер-министры Дагестана и ЛНР встретились для обсуждения взаимодействия между регионами

На встрече они обсудили эффективное взаимодействие между регионами, в ней также поучаствовали члены Правительств обоих субъектов.

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