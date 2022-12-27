Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане

Автор Дарья |||

Учащиеся школы N18 Луганска рассказали главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову о своих мечтах и целях.