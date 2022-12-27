Каждое утро в учебном заведении звучат гимны Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
От имени руководителя Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им презенты.
Премьер-министр Дагестана посетил школу №18 города Луганска
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 09:44
Рабочая поездка главы кабмина Дагестана в 8 утра стартовала с посещения школы № 18 города Луганска.
Каждое утро в учебном заведении звучат гимны Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
От имени руководителя Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им презенты.
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