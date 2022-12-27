ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана посетил школу №18 города Луганска

Премьер-министр Дагестана посетил школу №18 города Луганска

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27 декабря, 2022. Вторник 09:44
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Премьер-министр Дагестана посетил школу №18 города Луганска

Рабочая поездка главы кабмина Дагестана в 8 утра стартовала с посещения школы № 18 города Луганска.

Премьер-министр Дагестана посетил школу №18 города Луганска

Каждое утро в учебном заведении звучат гимны Российской Федерации и Луганской Народной Республики. От имени руководителя Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им презенты.


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