Среди награжденных были сотрудники агропромышленного комплекса, строительного сектора, молодежной политики и так далее.

За серьезный вклад в развитие сельского хозяйства региона постановлением руководителя Дагестана Сергея Меликова Почетным знаком РД «За любовь к родной земле» и Медалью «За доблестный труд» награждены специалисты агропромышленного комплекса: чабаны, доярки, трактористы и механизаторы.

За достигнутые рабочие успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетную грамоту руководства Дагестана вручили лидеру ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения РД» Залкипу Курбанову, начальнику Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД» Аюбу Алиеву и другим.

Награды получили и сотрудники региональных государственных учреждений.

После церемонии премьер поздравил всех участников мероприятия с наступающим Новым годом.