ЗАМАНА - Премьер-министр РД вручил дагестанцам государственные награды

Премьер-министр РД вручил дагестанцам государственные награды

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24 декабря, 2022. Суббота 03:18
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Премьер-министр РД вручил дагестанцам государственные награды
В преддверии Нового года глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в праздничной обстановке провел церемонию вручения государственных наград.
Премьер-министр РД вручил дагестанцам государственные награды

Среди награжденных были сотрудники агропромышленного комплекса, строительного сектора, молодежной политики и так далее.

За серьезный вклад в развитие сельского хозяйства региона постановлением руководителя Дагестана Сергея Меликова Почетным знаком РД «За любовь к родной земле» и Медалью «За доблестный труд» награждены специалисты агропромышленного комплекса: чабаны, доярки, трактористы и механизаторы.

За достигнутые рабочие успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетную грамоту руководства Дагестана вручили лидеру ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения РД» Залкипу Курбанову, начальнику Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД» Аюбу Алиеву и другим.

Награды получили и сотрудники региональных государственных учреждений.

После церемонии премьер поздравил всех участников мероприятия с наступающим Новым годом.

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