Собравшиеся подняли вопросы обеспечения защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры, а также участия субъектов в удовлетворении потребностей Вооруженных Сил страны.
Далее они обсудили дополнительные организационные и правовые меры, нацеленные на нейтрализацию антироссийской деятельности зарубежных неправительственных организаций на территории Северного Кавказа.
По итогам собрания полномочным представителем Президента России в СКФО Юрием Чайкой были даны определенные поручения.