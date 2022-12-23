В работе заседания поучаствовали начальники правоохранительных органов и их структурных подразделений, прокуроры городов, районов, а также глава Минстроя республики Артур Сулейманов и и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов.
Прошло заседание руководителей правоохранительных органов Дагестана
- Автор Дарья
- 23 декабря, 2022. Пятница 15:33
В четверг, 22 декабря, под председательством прокурора Дагестана Алексея Ежова прошло Координационное заседание лидеров правоохранительных органов региона по вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений в области градостроительства и земельных отношений. Об этом проинформировала старший помощник прокурора РД Голубова Татьяна Игоревна.
Начиная обсуждение, прокурор Дагестана Алексей Ежов озвучил, что надзорными мероприятиями продолжают выявляться многочисленные нарушения законодательства в градостроительной области. Органами прокуратуры региона обнаружено более 60 нелегальных построек, по протестам прокуроров в нынешнем году отменено 33 разрешения на строительство. Обеспечено частичное выполнение решений судов о ликвидации каркасов многоэтажных домов на разной стадии строительства по 28 исполнительным делам. Подробнее материал можно прочитать тут.
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