Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2023 года

Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы продлевается до конца 2023 года в условиях западных санкций, введённых в отношении России. Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным подписано постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 года № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» ( PDF ).

Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения; в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства; в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда указанных категорий сотрудников и материально-техническое оснащение занимаемых ими рабочих мест.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан в соответствии с указанным постановлением Правительства РФ и в целях снижения напряженности на рынке труда региона в настоящее время разрабатывает проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан», предусматривающий в 2023 году реализацию дополнительных мероприятий.

Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 800 человек.

На реализацию указанных дополнительных мероприятий в 2023 году предусмотрено привлечение 55 520,7 тыс. рублей из федерального бюджета и 560,8 тыс. рублей из республиканского бюджета.