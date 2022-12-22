Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения; в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства; в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.
Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда указанных категорий сотрудников и материально-техническое оснащение занимаемых ими рабочих мест.
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан в соответствии с указанным постановлением Правительства РФ и в целях снижения напряженности на рынке труда региона в настоящее время разрабатывает проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан», предусматривающий в 2023 году реализацию дополнительных мероприятий.
Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 800 человек.
На реализацию указанных дополнительных мероприятий в 2023 году предусмотрено привлечение 55 520,7 тыс. рублей из федерального бюджета и 560,8 тыс. рублей из республиканского бюджета.