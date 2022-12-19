Президент России подписал закон о размере МРОТ: теперь он составляет 16 242 рубля в месяц

"С 1 января будущего года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к минувшему году", — отмечается в пояснительных материалах. МРОТ станет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%. В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина граждан страны получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за минувший год. В прошлом это соотношение составляло 42%. В текущем году МРОТ повысили 2 раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.