ЗАМАНА - Школу в высокогорном селе Миарсо капитально отремонтировали в 2022 году

Школу в высокогорном селе Миарсо капитально отремонтировали в 2022 году

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19 декабря, 2022. Понедельник 08:48
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Школу в высокогорном селе Миарсо капитально отремонтировали в 2022 году
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 17 декабря, побывал в Ботлихском районе региона. 
Школу в высокогорном селе Миарсо капитально отремонтировали в 2022 году

Там он посетил МКОУ «Миарсинская СОШ»: школа на 220 ученических мест была возведена в 1980 году, в нее входят 2 отдельно стоящих корпусов и спортзал. На данный момент в заведении проходят обучение 214 детей в одну смену. 

В 2022 году там осуществили капремонт в рамках республиканского проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». Для этой цели был подписан контракт с ООО "КАПИТАЛ ГРУПП", общей стоимостью 8,7 млн рублей. 

Как проинформировал руководитель школы Магомедсайгид Абакаров, в соответствии с расписанием в учебном заведении провели демонтажные работы, заменили кровлю, оштукатурили стены, выполнили стяжку пола, шпаклевку и покраску стен, уложили керамическую плитку в коридорах, заменили напольное покрытие в классных комнатах, произвели монтаж дверных и оконных блоков, заменили систему отопления. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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