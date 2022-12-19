Там он посетил МКОУ «Миарсинская СОШ»: школа на 220 ученических мест была возведена в 1980 году, в нее входят 2 отдельно стоящих корпусов и спортзал. На данный момент в заведении проходят обучение 214 детей в одну смену.

В 2022 году там осуществили капремонт в рамках республиканского проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». Для этой цели был подписан контракт с ООО "КАПИТАЛ ГРУПП", общей стоимостью 8,7 млн рублей.

Как проинформировал руководитель школы Магомедсайгид Абакаров, в соответствии с расписанием в учебном заведении провели демонтажные работы, заменили кровлю, оштукатурили стены, выполнили стяжку пола, шпаклевку и покраску стен, уложили керамическую плитку в коридорах, заменили напольное покрытие в классных комнатах, произвели монтаж дверных и оконных блоков, заменили систему отопления. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.