Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»

Премьер озвучил, что если у ведомства есть объективные причины и объяснения, о них необходимо говорить прямо и дагестанцы должны о них знать.

Абдулмуслимов попросил объяснить причины курирующих отрасль лидеров.

Так, по словам главы Минфина Юнуса Саадуева, низкий показатель неосвоения у Минприроды сформировался только в последний месяц текущего года, так как поступили дополнительные средства из федерального бюджета в рамках республиканского проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по результатам отбора заявок на получение субсидии. Первый вице-премьер Руслан Алиев добавил, что в рамках принятого концессионного соглашения, которое подписано с Минприроды региона, часть средств, а это 4,3 млрд рублей, поступили в регион.

