Темуркаев получил диплом ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», занимал пост советника начальника ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по корпоративной защите филиала в республике.
Пост первого заместителя главы Махачкалы занял Нариман Темуркаев
- Автор Дарья
- 14 декабря, 2022. Среда 15:23
Бывший депутат парламента Дагестана Нариман Темуркаев занял должность первого заместителя руководителя Махачкалы.
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