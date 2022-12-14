ЗАМАНА - Пост первого заместителя главы Махачкалы занял Нариман Темуркаев

Пост первого заместителя главы Махачкалы занял Нариман Темуркаев

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14 декабря, 2022. Среда 15:23
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Пост первого заместителя главы Махачкалы занял Нариман Темуркаев

Бывший депутат парламента Дагестана Нариман Темуркаев занял должность первого заместителя руководителя Махачкалы.

Пост первого заместителя главы Махачкалы занял Нариман Темуркаев

Темуркаев получил диплом ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», занимал пост советника начальника ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по корпоративной защите филиала в республике.

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