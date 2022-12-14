ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана раскритиковал состояние Хасавюртовской ЦРБ

Премьер-министр Дагестана раскритиковал состояние Хасавюртовской ЦРБ

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14 декабря, 2022. Среда 08:47
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Премьер-министр Дагестана раскритиковал состояние Хасавюртовской ЦРБ
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 13 декабря, посетил Хасавюртовскую ЦРБ имени Р.П. Аскерханова, дабы осмотреть ее и оценить состояние здания. Причиной визита стали разного характера жалобы жителей, поступившие к премьеру.
Премьер-министр Дагестана раскритиковал состояние Хасавюртовской ЦРБ

Абдулмуслимов ознакомился с работой медучреждения, зашел во все отделения, поговорил с пациентами и сотрудниками больницы, прослушал проблемные вопросы и способы их решения.

Далее глава кабмина указал на недопустимость недостатка лекарственных препаратов, особенно в том случае, если это касается средств первой необходимости. Также Абдулмуслимов обратил внимание на ненадлежащие условия хранения медикаментов. В своих жалобах жители также говорили о состоянии лифтового оборудования в больнице.

В учреждении совсем недавно появился новый главврач, в связи с чем новому лидеру было поручено навести порядок в больнице. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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