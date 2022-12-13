ЗАМАНА - Правительство России обсудило подготовку празднования юбилея Расула Гамзатова

Правительство России обсудило подготовку празднования юбилея Расула Гамзатова

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13 декабря, 2022. Вторник 17:04
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Правительство России обсудило подготовку празднования юбилея Расула Гамзатова

13 декабря в Москве под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой состоялось совещание оргкомитета по подготовке и организации празднования 100-летнего юбилея дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова. В нем поучаствовал и руководитель республики Сергей Меликов.

Правительство России обсудило подготовку празднования юбилея Расула Гамзатова

С основным докладом перед участниками заседания выступил Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Празднование 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова – это прекрасная возможность в очередной раз громко заявить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием и о выдающемся поэте, который в каждом своём произведении провозглашал общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, верность, совесть – об этом так важно говорить в нынешнее время!» – высказался он.

Меликов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за особое и бережное отношение к памяти поэта и поддержку инициатив республики, а также Правительство страны за осуществляемую работу по проведению юбилейных мероприятий. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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