ЗАМАНА - Мэр Махачкалы внес изменения в структуру администрации города

Мэр Махачкалы внес изменения в структуру администрации города

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12 декабря, 2022. Понедельник 18:01
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Мэр Махачкалы внес изменения в структуру администрации города

По предложению и.о. главы Махачкалы Ризвана Газимагомедова депутаты городского собрания приняли решение внести изменения в структуру администрации столицы региона.

Мэр Махачкалы внес изменения в структуру администрации города

Так, мэр предложил уменьшить должности двух заместителей руководителя Махачкалы, а также лидеров Управления земельных и имущественных отношений и Финансового управления города. Вместо этого появятся должности заместителя мэра – главы Управления земельных и имущественных отношений и заместителя главы – начальника финансового управления.

Такой шаг позволит сэкономить бюджетные деньги и затраты на материально-техническое обеспечение, заявляет Газимагомедов. Также мэр подчеркнул необходимость вернуть в структуру города МКУ «Управление культуры г. Махачкалы». Идеи были приняты депутатами горсобрания на прошедшей 12 декабря сессии.

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