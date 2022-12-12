ЗАМАНА - Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях

Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях

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12 декабря, 2022. Понедельник 16:44
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Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях

Глава Дагестана на оперативном заседании проинформировал о возможных кадровых изменениях.

Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях

«По итогам года будет осуществлен кропотливый анализ работы органов исполнительной власти. В будущем году по его результатам примем решения в отношении отдельных органов власти – вплоть до кадровых!», — высказался Сергей Меликов на оперативном собрании. Как он добавил, на фоне довольно эффективной командной работы кабмина, имеются случаи, которые требуют принятия жестких решений.

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