Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях

«По итогам года будет осуществлен кропотливый анализ работы органов исполнительной власти. В будущем году по его результатам примем решения в отношении отдельных органов власти – вплоть до кадровых!», — высказался Сергей Меликов на оперативном собрании. Как он добавил, на фоне довольно эффективной командной работы кабмина, имеются случаи, которые требуют принятия жестких решений.