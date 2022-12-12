ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с семьями погибших военнослужащих

Глава Дагестана встретился с семьями погибших военнослужащих

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12 декабря, 2022. Понедельник 08:22
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Глава Дагестана встретился с семьями погибших военнослужащих

9 декабря руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с семьями погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащих.

Глава Дагестана встретился с семьями погибших военнослужащих

В первую очередь глава региона почтил память павших солдат, возложив цветы к их портретам.

Обращаясь к родственникам бойцов, Меликов выразил соболезнования: «Мы хотим поддержать вас в тяжёлый период, когда вы переживаете боль и утрату. Скорбим вместе с вами, хотим быть рядом в вашем горе и помогать в решении ваших проблем», – отметил руководитель Дагестана, заверив родных погибших военных в последующей поддержке.

Меликов напомнил о деятельности фонда «Все вместе» и том внимании, которое уделяют лидеры республиканских министерств и муниципалитетов решению жизненных проблем семей погибших военнослужащих.

Далее он поручил участникам руководства региона подключиться к решению вопросов, беспокоящих родных военнослужащих.

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