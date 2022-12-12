В первую очередь глава региона почтил память павших солдат, возложив цветы к их портретам.
Обращаясь к родственникам бойцов, Меликов выразил соболезнования: «Мы хотим поддержать вас в тяжёлый период, когда вы переживаете боль и утрату. Скорбим вместе с вами, хотим быть рядом в вашем горе и помогать в решении ваших проблем», – отметил руководитель Дагестана, заверив родных погибших военных в последующей поддержке.
Меликов напомнил о деятельности фонда «Все вместе» и том внимании, которое уделяют лидеры республиканских министерств и муниципалитетов решению жизненных проблем семей погибших военнослужащих.
Далее он поручил участникам руководства региона подключиться к решению вопросов, беспокоящих родных военнослужащих.