Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 9 декабря, поучаствовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню героев Отечества. В первую очередь он возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Избербаше.

Почтить память тех, кто отдал свою жизнь сражаясь за отечество, приехали также мэр Избербаша Магомед Исаков, глава Минпрома Низам Халилов, представители военкомата, Собрания депутатов, Совета ветеранов, Союза воинов афганцев и другие.

Далее премьер возложил цветы к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше.

«Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» — это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.