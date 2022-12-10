ЗАМАНА - Премьер-министр РД принял участие в акциях ко Дню героев Отечества

Премьер-министр РД принял участие в акциях ко Дню героев Отечества

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10 декабря, 2022. Суббота 00:16
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Премьер-министр РД принял участие в акциях ко Дню героев Отечества
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 9 декабря, поучаствовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню героев Отечества. В первую очередь он возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Избербаше.
Премьер-министр РД принял участие в акциях ко Дню героев Отечества

Почтить память тех, кто отдал свою жизнь сражаясь за отечество, приехали также мэр Избербаша Магомед Исаков, глава Минпрома Низам Халилов, представители военкомата, Собрания депутатов, Совета ветеранов, Союза воинов афганцев и другие.

Далее премьер возложил цветы к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше.

«Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» — это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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