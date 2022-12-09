ЗАМАНА - Гасанов Д.Н.: Партия «Единая Россия» выступила с инициативой помочь обманутым дольщикам

Гасанов Д.Н.: Партия «Единая Россия» выступила с инициативой помочь обманутым дольщикам

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09 декабря, 2022. Пятница 15:54
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Гасанов Д.Н.: Партия «Единая Россия» выступила с инициативой помочь обманутым дольщикам

В рамках «парламентской региональной недели» депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин Набиевич встретился с руководителем правового отдела Дагестанского Фонда по урегулированию обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства Османовым О.М. На встрече обсуждался весь комплекс возможностей решения проблем, возникающих у граждан-участников долевого строительства.

Гасанов Д.Н.: Партия «Единая Россия» выступила с инициативой помочь обманутым дольщикам

Для этого уже много сделано. Так, в настоящее время, создан Единый реестр проблемных объектов. В отношении застройщиков введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности». Продолжается разработка нормативно правовой базы, регулирующей порядок, управление и контроль финансирования мероприятий по завершению строительства.

«…Моими коллегами в Государственной Думе подготовлен законопроект, в котором предлагается освободить их от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.
Инициатива стала ответом на обращение дольщиков из Подмосковья: они еще не успели получить жилье по возмещению, как с них потребовали заплатить налог. Так выяснился законодательный пробел, который необходимо устранить. По моим данным законопроект уже получил положительное заключение Правительства РФ. Надеемся, что и коллеги по Государственной Думе его поддержат. Ко второму чтению будем настаивать, чтобы норма имела обратную силу и тем самым помогла как можно большему количеству людей. Это позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан…» — заявил во время встречи Гасанов Д.Н.

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