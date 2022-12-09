Премьер поучаствует в мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества, посетит две местные фабрики, встретится с руководством города по вопросам социально-экономического развития.
Премьер-министр Дагестана приехал в Избербаш с рабочим визитом
- Автор Дарья
- 09 декабря, 2022. Пятница 11:10
Глава кабмина Дагестана навестил Избербаш с рабочим визитом, информирует телеграм-канал правительства республики.
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