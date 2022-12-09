ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана приехал в Избербаш с рабочим визитом

Премьер-министр Дагестана приехал в Избербаш с рабочим визитом

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09 декабря, 2022. Пятница 11:10
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Премьер-министр Дагестана приехал в Избербаш с рабочим визитом

Глава кабмина Дагестана навестил Избербаш с рабочим визитом, информирует телеграм-канал правительства республики.

Премьер-министр Дагестана приехал в Избербаш с рабочим визитом

Премьер поучаствует в мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества, посетит две местные фабрики, встретится с руководством города по вопросам социально-экономического развития.

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