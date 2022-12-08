ЗАМАНА - Глава кабмина Дагестана выслушал обращения граждан в приемной Путина в Махачкале

Глава кабмина Дагестана выслушал обращения граждан в приемной Путина в Махачкале

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08 декабря, 2022. Четверг 08:47
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Глава кабмина Дагестана выслушал обращения граждан в приемной Путина в Махачкале
В среду, 7 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел личный прием россиян в общественной приемной президента РФ Владимира Путина в Махачкале.
Глава кабмина Дагестана выслушал обращения граждан в приемной Путина в Махачкале

На прием записалось 4 человека из разных уголков региона. Их вопросы касались возведения новой поликлиники и школы, благоустройства детской придворовой площадки и проблем с ливневой канализацией.

Эмирбек Эмирбеков из Магарамкента попросил возобновить строительство новой поликлиники в селе. Как он заявил, нынешнее лечебное учреждение открылось аж в начале 60-х годов 20 века, поэтому уже заметно обветшало.

Как обнаружилось, в 2008-2009 годах на возведение новой поликлиники на 150 посещений в смену было направлено чуть больше 4 млн рублей, но в последующем начатая стройка была приостановлена.

Заслушав доклады лидеров профильных министерств, премьер поручил Минстрою и Минздраву региона принять исчерпывающие меры и обеспечить в оперативные сроки корректировку проектной документации. Минэкономразвития РД поручено спланировать старт финансирования объекта со второго полугодия будущего года (по мере готовности ПСД) с завершением и вводом в работу поликлиники в 2024 году. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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