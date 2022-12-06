Президент Азербайджана выразил соболезнования семье скончавшегося экс-главы Дагестана
- Автор Шахри
- 06 декабря, 2022. Вторник 07:59
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким экс-руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Глава государства в своем послании подчеркнул, что с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Магомедали Магомедова – "видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, большого друга азербайджанского народа"
Алиев особо отметил, что Магомедов внес весомый вклад в развитие традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном, а также в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами.
"В Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, сложившиеся между Магомедали Магомедовичем Магомедовым и Гейдаром Алиевичем Алиевым. Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах. В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования", – говорится в сообщении.
Последнее от Шахри
- Низам Халилов : «Индекс промышленного производства за 10 месяцев составил 109, 2 %»
- В Дагестане мужчину осудили за призывы к экстремистской деятельности
- Ферезулла Кахриманов: "Он обладал высочайшей силой убеждения..."
- Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
- Долгожданное тепло: догазификация приносит уют в дома дагестанцев