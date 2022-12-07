ЗАМАНА - Дагестан и Азербайджан собираются расширять экономическое сотрудничество

Дагестан и Азербайджан собираются расширять экономическое сотрудничество

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07 декабря, 2022. Среда 09:13
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Дагестан и Азербайджан собираются расширять экономическое сотрудничество

Находясь с рабочим визитом в Азербайджане, глава Дагестана обсудил перспективы торгово-экономического взаимодействия с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Дагестан и Азербайджан собираются расширять экономическое сотрудничество

Они обсудили вопросы расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг», сотрудничества в областях АПК и туризма, реализации инвестпроектов, сотрудничества в области культуры, в том числе в рамках празднования 100-летия со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова.

Предваряя обсуждение, Сергей Меликов озвучил, что Дагестан с Азербайджаном связывают многовековые дружеские отношения.

«Азербайджан является динамично развивающейся страной. 22 февраля нынешнего года была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которая охватывает важнейшие сферы взаимодействия между государствами и выводит отношения между двумя странами на новый уровень», – высказался глава Дагестана. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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